ITA-SPA, Formazioni: Emerson e Chiesa dal 1'. Castro..

Alle 21 per l'attesa prima semifinale di Euro2020 si affrontano tra Italia e Spagna al Wembley. Mancini come previsto sostituusce l'infortunato Spinazzola con Emerson Palmieri e punta su Chiesa e Immobile in attacco.dal primo minuto. Non c'è spazio per Castrovilli, in tribuna anche per questa partita. Luis Enrique tiene invece fuori Morata. Ecco le due formazioni:

ITALIA: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Ct Mancini

SPAGNA: Unai Simón; Azpilicueta, Laporte, Eric García, Jordi Alba; Busquets, Koke, Pedri; Dani Olmo, Ferran Torres, Oyarzabal. Ct: Enrique