ISCO, Accusato di essere una talpa nello spogliatoio

Caccia alla "talpa" nello spogliatoio del Real Madrid. Da tempo, la società spagnola annuncia con grande anticipo la formazione ufficiale: una scelta motivata, secondo i media iberici, con la consapevolezza da parte di Carlo Ancelotti della presenza di un giocatore che "spiffererebbe" alla radio Defensa Central le scelte del tecnico italiano. Accusato sui social di essere questa "gola profonda", Isco non ci sta: "Non sono io - ha scritto su Twitter in relazione alla gara di oggi - dato che non sono convocato e non ho partecipato alla riunione tecnica, guardate da altre parti tristoni".

| Isco: “I’m not not called up so I haven’t attended the technical talk, go send hate elsewhere! SAD.” pic.twitter.com/XCFIxHdwPq — Madrid Zone (@theMadridZone) April 12, 2022