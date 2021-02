INTER, Tornano Hakimi e Lukaku: ecco i probabili 11

Dopo il turno di stop forzato in Coppa Italia, utile soprattutto a recuperare le forze, Romelu Lukaku e Achraf Hakimi tornano regolarmente nell'undici titolare dell'Inter che domani sfiderà la Fiorentina al Franchi. Il belga dovrebbe avere come partner d'attacco Alexis Sanchez, in vantaggio su Lautaro Martinez anche perché salterà la gara di ritorno con la Juve per squalifica. Il marocchino, invece, correrà come al solito sul binario destro, parallelo a Ivan Perisic, che dovrebbe essere preferito a Matteo Darmian e Ashley Young. Per il resto tutto confermato: davanti ad Handanovic spazio al trio difensivo Skriniar-De Vrij-Bastoni, mentre in mezzo al campo Arturo Vidal e Nicolò Barella si metteranno ai lati del play Brozovic. Lo riferisce Sky Sport.