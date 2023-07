INTER, Si sblocca l'affare Sommer: chiusura vicina

FirenzeViola.it

© foto di Uefa/Image Sport

Si sta per sbloccare lo stallo portieri in casa Inter. Il club nerazzurro ha da tempo individuato in Yann Sommer, estremo difensore svizzero del Bayern Monaco, il nome giusto per raccogliere l’eredità di Onana, passato pochi giorni fa al Manchester United. Una volontà tanto chiara da aver spinto Marotta, Ausilio e Baccin ad aspettare i tempi del club tedesco, legati alla necessità di trovare sul mercato un altro vice-Neuer, e costringere Simone Inzaghi a iniziare la preparazione senza un elemento tanto importante.

La chiusura dell’affare, secondo quanto riporta TMW, è però imminente. In questi minuti il direttore sportivo interista, Piero Ausilio, è in viaggio per il Giappone, dove domani si riunirà alla squadra e dove peraltro si trova lo stesso Sommer col Bayern, i contatti sotto traccia degli ultimi giorni hanno fatto il resto. L’Inter non dovrebbe pagare i 6 milioni di euro previsti dalla clausola risolutiva, ma circa 4 milioni, un leggero sconto legati anche ai buoni rapporti tra i due club. Col giocatore elvetico esiste invece da tempo l’accordo per un contratto biennale, ergo scadenza 2025.