INTER, Le formazioni ufficiali del match contro l'Empoli

A chiudere la domenica di Serie A saranno Inter ed Empoli. Nerazzurri e toscani sono reduci da due momenti di forma diversi e lottano per obiettivi differenti. La formazione di Inzaghi, squalificato questa sera, nelle ultime due sfide ha vinto contro il Venezia e pareggiato contro il Bologna nel recupero della 19° giornata. I meneghini contro l'Empoli proveranno a rispondere alla vittoria di ieri del Napoli contro l'Atalanta. La squadra azzurra invece ha fatto un punto, contro il Venezia, nelle ultime cinque partite e non vince dalla sfida contro il Verona del 8 dicembre. Fare punti a San Siro per la formazione di D'Aversa sarebbe fondamentale in chiave salvezza. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Taremi, Lautaro. Allenatore: Farris (Inzaghi squalificato).

EMPOLI (4-4-1-1): Vasquez; De Sciglio, Ismajili, Viti, Pezzella; Gyasi, Grassi, Maleh, Cacace; Fazzini; Colombo. Allenatore: D'Aversa.