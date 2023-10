INFANTINO, Viola Park stupendo, non vedo l'ora di tornarci

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Presidente della Fifa, Gianni Infantino, tramite un videomessaggio riprodotto durante la cerimonia di inaugurazione del Viola Park ha parlato così della nuova casa della Fiorentina: "Caro presidente Rocco, caro Joe, dirigenti, atleti ed atlete, amici della Fiorentina. Sono proprio felici di potervi inviare questo messaggio in una giornata così speciale per il club e mi rincresce non essere lì di persona. So però che ci sono amici ed esponenti di club, leghe e federazioni. La Fiorentina incarna benissimo il fascino del nostro sport e del calcio italiano, un club magnifico, dalla storia ricca, vincente e coloratissima. Una tifoseria appassionata e una delle città più belle del mondo.

Una delle sfide più importanti oggi per i club è modernizzare senza voltare le spalle alla tradizione e il nuovo quartier generale proietterà la Fiorentina senz'altro verso il futuro. Il Viola Park è una struttura stupenda, avveniristica anche per il calcio giovanile e femminile, notizia che ho accolto molto favorevolmente. L'ho visto di persona l'anno scorso quando era in fase di realizzazione e ne sono rimasto molto colpito. Non è il primo centro sportivo che vedo, ma quanto costruito dal mio carissimo amico Rocco è unico e non vedo l'ora di tornarci per vederlo completato e funzionante a pieno regime. Firenze vanta già monumenti di fama mondiale, ora ne può annoverare un altro".