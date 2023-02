IMPALLOMENI, Rocco? Il problema dei viola è tecnico

Così a TMW Radio l'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni sul momento della Fiorentina: "Sono un estimatore di Italiano ma c'è una confusione totale. Sembrava calcio fiorentino. Non si riesce mai ad andare in gol. Ha il problema poi di giocatori che portano troppo il pallone. Il calcio è semplice, ci sono dei princìpi di gioco semplici. Ha tutti palleggiatori in mezzo al campo, così non vai mai a dama. Prima la Forentina andava via senza palla, volavano, oggi vogliono tutti la palla sui piedi. Stimo Italiano ma il problema è serio. Al netto di Commisso, se la Fiorentina sta così in basso il problema è tecnico".