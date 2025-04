Immobile via dalla Turchia: per il Besiktas l'ex Lazio costa troppo

vedi letture

Dalla Turchia sono sicuri. Ciro Immobile lascerà il Besiktas al termine della stagione. L'attaccante ex Lazio costa troppo, motivo per il quale ci sarà una cessione al termine dell'attuale stagione: non è escluso che ci possa essere un ritorno in Italia dopo l'avventura alla Lazio.

Lo riporta Tuttomercatoweb.com: i costi folli e dal peso insostenibile per una sola zona di campo, ossia l'attacco, sono stati sottolineati dallo stesso presidente del club nei giorni scorsi: "Lo stipendio netto annuale di Immobile è di 6 milioni di euro. Con una tassazione del 40%, si aggiungono 2,5 milioni di euro, per un totale di 8,5 milioni di euro. Inoltre, c'è un bonus alla firma di 2 milioni di euro, per un totale complessivo di 10,5 milioni di euro".