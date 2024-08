IL PEGGIORE, Piovono insufficienze per Barak e Colpani

FirenzeViola.it

Numerose le insufficienze dopo lo 0-0 casalingo contro il Venezia, e tra i peggiori in campo, i principali quotidiani sportivi sono d’accordo nel considerare le prestazioni di Barak e Colpani come le più deludenti. Il secondo, subentrato al primo, ha confermato la partita opaca del ceco, non incidendo particolarmente.

Antonin Barak

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport-Stadio: 5

Tuttosport: 5

La Repubblica: 5

Corriere Fiorentino: 5

La Nazione: 5

FirenzeViola.it: Potrebbe incidere molto di più, 5

Andrea Colpani

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport-Stadio: 4,5

Tuttosport: 5

La Repubblica: 5

Corriere Fiorentino: 5

La Nazione: 5,5

FirenzeViola.it: Le stesse difficoltà delle prime uscite, 5,5