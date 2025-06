Il Genoa cerca un attaccante: torna di moda il nome di Nzola. Piace anche Simeone

vedi letture

Secondo quanto riportato da Sky Sport per l’attacco del Genoa torna di moda il nome di M’Bala Nzola, di proprietà della Fiorentina e reduce dall’esperienza in prestito al Lens. L’angolano era un obiettivo dei rossoblù già nella scorsa estate, proprio prima del trasferimento in Francia. Piace anche Giovanni Simeone, per cui si tratterebbe di un ritorno. Da battere c’è la concorrenza del Pisa, che continua a spingere per l’attaccante argentino.