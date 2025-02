Il ds della Salernitana spiega l'affare Christensen: "Chiuso tutto in 5 minuti"

Il direttore sportivo della Salernitana Marco Valentini nella conferenza stampa post mercato che si è tenuta quest'oggi ha raccontato anche come è andata con la Fiorentina per Oliver Christensen, già schierato dai granata al posto di Sepe, bandiera del club: "Con Sepe non ci sono stati problemi di alcun genere. Né discussioni, né niente. Avevo un dovere nei confronti della città, della tifoseria, del club, di tutti, ovvero migliorare questa rosa laddove fosse stato possibile. È capitata l'occasione di Christensen, inaspettata.

La Fiorentina mi ha detto che era un calciatore in uscita. A quel punto ho parlato con Sepe, gli ho spiegato la situazione. A me non è mai successo che il mio portiere titolare non godesse della fiducia collettiva, si percepiva insoddisfazione. Non credevo che Christensen potesse scendere in serie B, ho chiuso tutto in 5 minuti".