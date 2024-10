IKONÉ, Esulta sui social: "Orgoglioso della squadra"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Anche Jonathan Ikoné, non certo tra i migliori in campo ieri nella sfida di Conference League contro i New Saints, ha commentato la prestazione e la vittoria della Fiorentina attraverso i suoi social: "Tre punti importanti, sono orgoglioso della squadra" il pensiero del francese attraverso il suo profilo Instagram. Ecco il post in questione: