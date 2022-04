IBRA, Terapie per 10 giorni: rientra con la Fiorentina?

Tegola in casa del Milan visto che Ibrahimovic, assente anche a Salerno, dovrà stare fermo per 10 giorni per eseguire le terapie necessarie a recuperare dal sovraccarico accusato nei giorni scorsi, come scrive Tuttomercatoweb. Nello specifico, dunque, Ibra sarà costretto a saltare la gara col Genoa, il derby di Coppa Italia contro l'Inter e la sfida alla Lazio (il 24 aprile). L'attaccante rossonero potrebbe dunque rientrare con la Fiorentina, gara che si svolgerà il 1° maggio.