IBRA, Chiamata Svezia per merito e non per nome

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - "Non sono nella lista dei convocati perché mi chiamo Zlatan e sono Ibrahimovic. È a causa di ciò che aggiungo alla rosa e di ciò che ho realizzato. Penso di meritarlo": lo precisa l'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic in un'intervista al canale youtube della Federcalcio svedese. Ibra è tornato tra i convocati della Svezia dopo cinque anni d'assenza. Un ritorno importante, l'ennesima vittoria personale in questa stagione. "Non voglio essere considerato e convocato - spiega l'attaccante - per quello che ho fatto prima, ma per quello che posso dare ora. Non posso essere giocatore che ero 5, 10, 15 o 20 anni fa. Ora ho una fisico completamente diverso e un gioco completamente diverso. Ma mantengo un livello molto alto. Non dovete preoccuparvi". (ANSA).