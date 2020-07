IACHINI, Vogliamo finire bene. Rammarico per...

Il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, ha parlato alla vigilia della gara con il Bologna. Ecco le sue parole: "C'è rammarico perché eravamo andati a Roma a giocarci la nostra partita e lo dimostra la formazione con cui siamo partiti, che doveva dare incisività in fase offensiva, anche se abbiamo commesso alcuni errori tecnici non ci ha permesso di essere pericolosi più di tanto. Però avevamo tenuto il campo, avevamo creato anche noi qualche occasione e la partita stava scivolando su un binario di parità e l'episodio finale è stato dunque decisivo ai fini del risultato. Ci dispiace perché ci prepariamo e ci alleniamo per fare il massimo per portare a casa punti per il bene della Fiorentina e c'è rammarico se non accade per motivi fuori dalla nostra reale possibilità".

Il Bologna? "E' una squadra pericolosa, di ottima qualità, bene organizzata e che con lo stesso tecnico da due anni si conosce a memoria. Ci vorrà dunque una partita importante e dovremo recuperare le energie perché dovremo fare una grande partita".

Messaggio a Mihajovic? "Innanzi tutto sono felice che possa stare meglio per quello che ha passato. Spero che tutto sia alle spalle e abbia un futuro roseo dal punto di vista della salute. Ho un ottimo rapporto con lui e mi sento di augurargli questo".

Cosa chiede alle ultime due partite? "Quello che ho chiesto sempre ai ragazzi. Siamo una squadra che avrebbe potuto raggiungere da tempo il suo obiettivo ma anche dopo abbiamo affrontato tutte le partite con il piglio giusto nonostante non avessimo più necessità. Siamo sempre andati a giocarcela come a Milano, cercheremo di onorare al meglio le partite. Anche se giocando ogni tre giorni i ragazzi magari sul campo non rispondono come si pensa ad ogni vigilia di partita perché il dispendio è sempre tanto".

Condizione della squadra? "Lo verificheremo non solo nell'allenamento di oggi ma anche domattina, perché il recupero è fondamentale. Deciderò all'ultimo momento. Ma non è che chi entra dopo è meno importante, tutto il gruppo è chiamato a dare il suo contributo"

Più spazio a chi ne ha avuto meno? "Vedremo, vogliamo finire cercando facendo bene. Ci sono ragazzi che hanno lavorato bene con questo gruppo e valuterò ma l'esigenza è fare bene da parte di tutta la squadra che ha fatto un buon percorso che avrebbe meritato qualche punto in più. Un percorso che pur interrotto dal Coronavirus ed abbiamo ripreso al meglio, pur con qualche errore".