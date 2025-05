Iachini commenta la retrocessione della Sampdoria: "In C dovranno ripartire con l'elmetto"

Per la prima volta nella sua storia, la Sampdoria è retrocessa in Serie C. La stagione appena conclusa non è stata, però, la prima in cui il club blucerchiato ha rischiato la discesa di categoria. Lo scrive Tuttomercatoweb.com: un precedente simile si verificò infatti nel campionato 2011/2012, quando, a novembre e con la squadra in zona playout, venne chiamato sulla panchina del 'Ferraris' Giuseppe Iachini, tecnico ex viola che riuscì addirittura a conquistare la promozione in Serie A attraverso i playoff grazie ai successi contro Sassuolo e Varese in finale.

"Provo un grande dispiacere – ha dichiarato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com l'allenatore marchigiano –. In quella piazza, con quei colori, ho vissuto una cavalcata meravigliosa e quei tifosi non si meritano quello che è accaduto. Stiamo parlando di una delle più grandi realtà del calcio italiano. Spero solo che riescano a rialzarsi al più presto".

Guardando alla prossima Serie C, Iachini aggiunge: "Il calcio è uguale a ogni livello. La cosa migliore che la Samp potrà fare è dimostrare di aver imparato dagli errori di questo campionato. La Samp era la squadra da battere in Serie B, figuriamoci se non lo sarà in Serie C. Dovranno avere grande umiltà e sempre l’elmetto in testa, dando sempre più del 120%".