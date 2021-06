TMW, Vlahovic, viola non molla e chiede 60 milioni

Aggiornamento sul futuro di Dusan Vlahovic grazie al lavoro dei colleghi di TMW: la punta serba continua a essere il sogno proibito di molte squadre di Serie A, ma al momento la situazione non sembra evolvere a suo favore. La Fiorentina non ha assolutamente intenzione di cedere il proprio centravanti per meno di 60 milioni di euro, senza contropartite, solo cash, a due anni dal termine del contratto attuale. I viola vogliono accontentare Vlahovic economicamente, ma dall'altra parte cercano di puntare sulla clausola rescissoria: 60 milioni per l'anno prossimo. Invece, a dodici mesi dalla scadenza, il serbo potrebbe anche forzare la mano per chiedere qualcosa di più, sia alla Fiorentina (magari cifra meno alta per la rescissione) sia per chi vorrà acquistarlo.