TMW, Terracciano può partire. Spazio a Martinelli

In estate Pietro Terracciano aveva ricevuto varie proposte, ma alla fine aveva deciso di rimanere a Firenze per giocarsi il posto da titolare con David De Gea. Se nelle annate precedenti era riuscito ad imporsi sui vari Dragowski, Gollini e Christensen, diversa è la situazione con l'estremo difensore spagnolo che sta dimostrando di essere ancora un portiere di livello altissimo.

Terracciano quindi ora è alla finestra e, come riportato da Tuttomercatoweb.com, a gennaio potrebbe partire. A Firenze così potrebbe trovare maggiore spazio il giovane classe 2006 Tommaso Martinelli, su cui il club viola punta molto in prospettiva futura, con Christensen come terzo. Vedremo, visto lo stipendio da oltre un milione di Euro, quali saranno le pretendenti per il portiere campano. Potrebbe quantomeno informarsi il Cagliari che, dopo le recenti prestazioni deludenti di Scuffet, è alla ricerca di un estremo difensore