TMW, Ancora distanza tra viola e Monza per Colpani

C'è ancora distanza tra Fiorentina e Monza per Andrea Colpani. Come riportano i colleghi di TMW i viola proporrebbero un prestito con diritto di riscatto, oppure un obbligo condizionato alle presenze e al minutaggio. Il Monza vorrebbe invece l'obbligo o, almeno, condizioni abbastanza favorevoli perché scatti la clausola. Inoltre - si legge - la dirigenza di Rocco Commisso valuta il giocatore 16 milioni, mentre i brianzoli qualcosa in più. Previsti nuovi contatti per cercare di sbloccare la trattativa.