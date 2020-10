TGR RAI, Oggi verificata la staticità della tribuna

La Fiorentina fra circa un'ora sfiderà la Sampdoria allo Stadio Artemio Franchi. E per la prima volta, essendo stata firmata l'ordinanza dalla Regione Toscana, ci saranno mille tifosi allo stadio che vedranno la gara dalla tribuna. Però come rivela il TGR Rai Toscana la Fiorentina ha rischiato di giocare ancora una volta a porte chiuse. Questo perché, secondo quanto raccolto dall'emittente, ieri c'è stata una visita da parte della Commissione di vigilanza provinciale, la quale è venuta a controllare se il nuovo maxi schermo fosse in regola. In seguito, dopo aver verificato che fosse tutto a norma, si sono soffermati sotto la tribuna prendendo la decisione di non far entrare i mille tifosi della Fiorentina allo stadio considerate le scarse condizioni in cui si trova il settore. Mentre stamattina, dopo ulteriori sopralluoghi anche dal parte del Comune è stato dato il via libera definitiva per far rientrare i tifosi allo stadio. Nonostante ciò alcuni settori della tribuna sono rimasti inaccessibili e chiusi al pubblico a causa di scarsa staticità.