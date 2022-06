IL SECOLO XIX, Dani Alves si propone allo Spezia

Secondo quanto riferito dal Secolo XIX, negli scorsi giorni Dani Alves si sarebbe proposto via mail allo Spezia. Il brasiliano, che ha terminato non senza rancore la seconda esperienza al Barcellona, cerca una squadra per ottenere un minutaggio importante in vista del Mondiale in Qatar e tra i club a cui si è rivolto c'è anche quello del presidente Platek. La risposta è stata negativa, sia per età che per costi dell'operazione, ma questo messaggio di posta elettronica certifica come il club spezzino sia sempre più appetibile anche a livello internazionale dopo due anni consecutivi di Serie A e in vista del terzo.