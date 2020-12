A BOLA, L'ex Vitor Hugo finisce nel mirino del Benfica

Voce di mercato davvero suggestiva quella che racconta in queste ore la versione online del prestigioso quotidiano portoghese A Bola: secondo quanto riporta il giornale, l’ex difensore viola Vitor Hugo (oggi calciatore del Trabzonspor) sarebbe finito prepotentemente nel mirino del Benfica. Il club dove lavora Rui Costa sarebbe infatti alla ricerca di un centrale e il primo nome sulla lista sarebbe quello di Lucas Verissimo del Santos, un obiettivo difficilissimo però. Ecco perché il nome di Vitor Hugo potrebbe balzare in pole position: una candidata di prestigio dunque per l’ex numero 31 che in Brasile e ora in Turchia sta mostrando tutto il suo valore.