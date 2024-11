HUMMELS, In campo solo a Firenze. Addio a gennaio?

Fonte: TMW

Da ieri sera il caso è ufficialmente aperto: Mats Hummels non rientra nelle rotazioni di Ivan Juric, nemmeno quando Ndicka - titolare al centro della difesa - non è a disposizione. Ieri nella sfida di Europa League contro il Royale Union Saint-Gilloise il centrale tedesco vice-campione d'Europa era dato da tutti come titolare vista l'assenza del calciatore francese naturalizzato ivoriano, ma per l'occasione Ivan Juric ha preferito schierare Cristante centrale piuttosto che l'ex capitano del BVB.

Hummels fino a questo momento ha giocato solo una manciata di minuti contro la Fiorentina a risultato già segnato. Come se non bastasse, in quella occasione è stato anche protagonista di uno sfortunato autogol. Una situazione che evidentemente non può ancora andare avanti a lungo e che è destinata a portare all'addio se non cambierà lo stato quo: solo un allontanamento di Ivan Juric e l'arrivo di un altro allenatore può cambiare le carte in tavola in una situazione che appare definitivamente compromessa. Altrimenti a gennaio sarà addio.