GUIDI, Castro non ha paura di rischiare. Sottil...

Queste le parole del tecnico Massimo Guidi a proposito del suo ex giocatore, ai tempi della Fiorentina Primavera, Castrovilli: "Gaetano era riuscito a colpirmi appena lo incontrai da avversario nella categoria allievi. Feci in modo di segnalarlo alla dirigenza il prima possibile, poi confermò le impressioni positive quando arrivò in prova per il torneo di Viareggio. Per una persona che lavora nel settore giovanile è la cosa più bella vedere un percorso simile. Castrovilli mi piace tantissimo perché affronta ogni partita al massimo e non ha paura di rischiare la giocata. Per quanto riguarda Sottil secondo me per caratteristiche rende meglio nei 3 davanti. La sua lacuna principale è la predisposizione mentale nel fare la doppia fase".