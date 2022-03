GUERINI, ACF sembra quasi in lotta per lo scudetto

L'ex centrocampista Vincenzo Guerini, allenatore e dirigente, ha parlato in diretta su TMW Radio, durante Stadio Aperto.

Come vede la Fiorentina senza Vlahovic?

"Diamo tempo a Cabral e Piatek, la cosa migliore di Italiano è stata cambiare la mentalità dell'intero gruppo nell'arco di pochi mesi. Sembra una squadra in lotta per il campionato, gioca con la stessa mentalità in casa o fuori. L'ha fatto in poco tempo, una cosa che clamorosamente non si sottolinea. Ora sono in una posizione fantastica e non tanto per questo anno, come va va, ma per creare i presupposti per dare fastidio a tutti già dall'anno prossimo".

Chi è l'imprescindibile di questa Fiorentina?

"Con un allenatore come Italiano non ci sono imprescindibili, ruota continuamente. La sua bravura è tenere in condizione almeno diciotto giocatori senza che la squadra ne risenta, non mi meraviglia che continuino a giocare nello stesso modo anche senza Vlahovic. Conoscendo il pubblico fiorentino, è quello che vuole".