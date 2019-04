GUERINI, A Parma con la massima attenzione

Questo il consueto commento del club manager viola Vincenzo Guerini a ViolaChannel in previsione della prossima trasferta della Fiorentina al ''Tardini'' di Parma: ''In Emilia troveremo certamente un clima pesante che condizionerà la partita; noi veniamo da un periodo positivo e pertanto non dobbiamo abbassare la guardia. Il Parma è una squadra in salute, dobbiamo affrontarli con la massima concentrazione. Contro l'Udinese ho visto un grande spirito di sacrificio che mi ha fatto capire che la squadra sotto il profilo mentale è cresciuta molto. Non dovremo sbagliare l'approccio alla gara e condurre una prestazione degna e sulla scia delle ultime partite. Siamo tutti sotto esame, non dimentichiamocelo. Donadoni? E' una persona di grandissima personalità e correttezza. Ovunque è andato ha messo in mostra tutta la propria preparazione: di lui ho una grandissima stima''.

