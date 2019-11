Ciccio Graziani, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di TMW Radio sui talenti emergenti del calcio italiano: "Io scelgo Chiesa, ha grandi margini di miglioramento. Pensa fargli fare esterno alto in un grande club. E' quello che in prospettiva può raggiungere livelli altissimi. Barella? Più di questo non credo possa fare. Chiesa può diventare un campione".