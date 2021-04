GOVERNO, Piscine aperte l'1/5 e palestre dall'1/6

Continuano ad arrivare importanti novità per lo sport e per il nostro Paese. Come riportato da gazzetta.it, il Governo ha deciso di riaprire le piscine dal prossimo 15 maggio e le palestre dall'1 giugno. Una decisione che è in controtendenza con il passato perché dei nuovi studi, come ammesso da Speranza, hanno evidenziato che i pericoli sarebbero minimi per gli sport di contatto.