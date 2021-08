GONZALEZ, Un grazie a Commisso. Il 22 perché...

Al termine della conferenza stampa il neo giocatore della Fiorentina Nico Gonzalez ha risposto alle domande dei tifosi attraverso i social della Fiorentina. Ecco le sue risposte:

Perché il numero 22? E' un numero che mi piace, in Argentina è il numero del pazzo, che avevo anche in Germania e quando ho visto che era libero l'ho subito scelto.

Che tappa è Firenze nella sua carriera e ambizioni? Ho molte ambizioni, cercherò di dare il massimo per questo club anche perché so di essere l'acquisto più caro e per me è uno stimolo in più, ma possiamo farcela a puntare in alto perché siamo un bel gruppo.

Ha sentito il presidente? Sì, mi ha ringraziato ma sono io a doverlo ringraziare perché sono sicuro che qui sarò felice. Mi ha chiesto come mi trovassi ma allora ero in quarantena, ora che sono libero voglio conoscere questa bellissima città

Che squadra tifava da bambino? Non una squadra in particolare, ma da piccolo ammiravo con mio fratello il Barcellona di Ronaldinho ed Et'o o Real ma non ne ho una preferita

Soprannome e altri sport? Semplicemente Nico, non gioco alla playstation e mi piacciono molto basket e tennis

Con chi si trova meglio degli argentini in squadra? Con i due difensori anche se mi vogliono picchiare, ma con loro sto bene.

C'è una domanda di un compagno: chi le ha fatto da tassista a Firenze? German Pezzella, mi ha fatto da taxi