GOMEZ, Quando me ne andrò, saprete la verità

Dichiarazioni importanti del Papu Gomez sui propri social, dopo la partita di ieri e le dichiarazioni post match di Gian Piero Gasperini: "Cari tifosi atalantini, vi scrivo qua perché non ho nessun modo di difendermi e di parlare con voi. Volevo solo dirvi che quando me ne andrò si saprà la verità di tutto. Voi mi conoscete e sapete la persona che sono. Vi voglio bene, il vostro capitano". Parole che sanno di addio, non si sa se imminente o più in là. L'attrito tra il tecnico della Dea e l'argentino, non sembra essersi affatto affievolito.