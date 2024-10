GIULINI, Stadio Cagliari: chi di dovere dimostri che si vuol fare

Fonte: ANSA

(ANSA) - CAGLIARI, 04 OTT - "Da anni stiamo facendo tutto il possibile - sacrificando tempo ed investendo risorse - per dare a Cagliari un nuovo stadio. Chi di dovere dimostri presto se lo si vuole fare davvero o se siamo destinati a rimanere incagliati nella burocrazia". È la reazione sui social del presidente della società rossoblu Tommaso Giulini a due giorni dall'ultima conferenza di servizi sul nuovo stadio, per il quale si allungano i tempi di realizzazione. Accanto al messaggio postato da Giulini, l'immagine del vecchio Sant'Eliia semi distrutto, al posto del quale dovrà sorgere il nuovo impianto da 25mila posti, ma con la capienza che può essere estesa.

Mercoledì scorso la riunione guidata dal servizio Valutazione di impatto ambientale della Regione durante la quale sono state presentate dai diversi enti richieste di approfondimento per arrivare al Paur, il documento che sostituisce il vecchio Via. E il Cagliari, preoccupato per i possibili ritardi, aveva espresso l'auspicio che "la trasmissione del verbale arrivi nel più breve tempo possibile". (ANSA).