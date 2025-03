Giuliano Giannichedda su Sarri: "Lo vedrei bene alla Fiorentina"

L'ex calciatore di Lazio, Udinese e Livorno, ora allenatore, Giuliano Giannichedda è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Maracanà per analizzare la situazione panchine di varie formazioni di Serie A. Oltre ai possibili futuri allenatori di Juventus, Milan e Roma, Giannichedda ha dichiarato anche chi vedrebbe bene sulla panchina della Fiorentina: "Allegri, Sarri e Mancini? Vorrebbero tornare tutti e tre. Uno lo vedo alla Roma, ossia Allegri. Perché lo ha dimostrato Ranieri, serve un gestore, non uno con dogmi particolari. Uno tra Sarri e Mancini lo vedo al Milan, e Sarri anche Fiorentina".

Juve, arriva Tudor. Che ne pensa?

"Lui è uno che dà la scossa, vedremo come entrerà nella testa dei giocatori forti della Juve. Sono tutti forti lì, bisognerà vedere come intende rivalutarli e farli giocare al meglio. Alla Juve devi lottare per vincere sempre e arrivare almeno quarto, che è l'obiettivo minimo. Sono tutte in gioco in quella zona, ci sono Bologna, Lazio, Roma".