GIOVANILI, Tris di vittorie e un pari per i baby viola

Tre vittorie e un pareggio nel fine settimana delle squadre nazionali del settore giovanile della Fiorentina. Al “Vismara” di Milano gli Under-18 di Renato Buso si impongono di misura sul Milan grazie alla rete di Fallou Senè. Esordio con vittoria per i giovani viola e primi tre punti in cassaforte. Buona anche la seconda per gli Under-17 di Marco Donadel. Dopo la vittoria all’esordio a Reggio Calabria, i giovani viola hanno superato agilmente il Crotone al “Bozzi” di Firenze. Nel primo tempo a segno Amatucci, nella ripresa doppietta di Gori a chiudere il conto. Fiorentina a punteggio pieno dopo due gare giocate. Gli Under-16 di Daniele Galloppa debuttano in campionato con una vittoria al “Bartolozzi” di Scandicci contro i giallorossi. Decisivo il rigore concesso per fallo su Dama e trasformato da Picchianti dopo 11 minuti del primo tempo per aprire le marcature, con Elia a chiudere il conto nella ripresa. Nel mezzo il rigore parato da Tognetti a Di Serio per il possibile pareggio sannita. Pareggio all’esordio per gli Under-15 di Marco Capparella. Partita combattuta al “Bartolozzi” di Scandicci. Ospiti avanti con Carfora in apertura, pari viola con Galassi, quindi Martinelli respinge il calcio di rigore di Patricelli, ma ciò non impedisce al Benevento di chiudere avanti la prima frazione grazie alla seconda rete di Carfora. In apertura di ripresa Braschi ristabilisce la parità e chiude il tabellino dei marcatore.