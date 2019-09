GIANNICHEDDA, Juve? A Firenze condizioni non facili

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Terzo Tempo’, è intervenuto l’ex Juventus Giuliano Giannichedda: “Fiorentina-Juventus? È un pareggio che lascia l’amaro in bocca soprattutto per la prestazione, la Juventus non ha giocato bene. Quando non vinci è giusto pareggiare e la Juve ha portato a casa un buon pareggio. Non per cercare alibi, ma non è facile giocare a Firenze dopo la sosta per le Nazionali, con 32-33 gradi, una squadra nuova e il lavoro di Sarri che è stato interrotto per la sua malattia. C’è tanto da lavorare, la Juventus è una squadra forte, non è secondo me una situazione preoccupante. Ciò che preoccupa sono i due infortuni, per il resto c’è tempo per rimediare”.