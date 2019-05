GIAMPAOLO, Si salverà chi merita di più. All'Empoli...

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa del futuro del Genoa impegnato nello scontro salvezza domenica al Franchi. Queste le sue parole: "Il derby colora il campionato, è il più affascinante e colorato della Serie A: penso che si salverà chi merita di più. Ci sono due gare per la salvezza, Inter-Empoli e Fiorentina-Genoa. Personalmente in Toscana mi sono trovato bene, mi hanno rilanciato e sarò sempre riconoscente".