GENOA, I convocati di Gilardino: niente Balotelli

© foto di www.imagephotoagency.it

Alberto Gilardino ha diramato la lista di calciatori convocati per la partita di domani contro la Fiorentina (fischio d'inizio alle ore 18:30), nella quale non è inserito il nominativo dell'ultimo arrivato dal mercato degli svincolati, l'attaccante Mario Balotelli. Come già preventivato dallo stesso Gilardino, Balo non è stato convocato e potrà prepararsi per rientrare in piena forma.

Portieri: Leali, Sommariva, Stolz.

Difensori: Ahanor, Marcandalli, Martin, Matturro, Sabelli, Vasquez, Vogliacco, Zanoli.

Centrocampisti: Badelj, Bohinen, Frendrup, Kassa, Masini, Melegoni, Miretti, Pereiro, Thorsby.

Attaccanti: I. Dorgu, Ekhator, Pinamonti.