GENK, Coreografia spettacolare ieri sera contro il Ferenc

I tifosi del Genk evidentemente amano la nota serie di cartoni animati Dragon Ball Z. Nella partita che ha portato ad uno scialbo 0-0 contro il Ferencvaros ieri sera, i belgi hanno offerto una coreografia spettacolare dedicata proprio al cartone, con il volto di Vegeta, uno dei personaggi della serie, ed una delle sue frasi famose: "Prepare yourself for oblivion (preparatevi per l'oblio, ndr)".