GEN-FIO, Bilancio in parità nei 53 confronti casalinghi in A

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come scritto da PianetaGenoa sono 53 i precedenti casalinghi in serie A del Genoa con la Fiorentina (uno, l’11 settembre 1994, si è giocato a Cesena in campo neutro per la squalifica dello stadio Ferraris: 1-1 con reti di Batistuta e autorete di Malusci) con il bilancio che è in perfetta parità: sono 16 infatti le vittorie del Genoa, 16 quelle della Fiorentina e 21 i pareggi con 83 gol dei rossoblù e 72 dei viola. A questi precedenti bisogna aggiungere anche l’incontro di Serie B del 10 aprile 2004 terminato 2-1 per il Genoa (Marco Rossi e Gemiti nel primo tempo, Riganò per i viola nella ripresa) e cinque match di Coppa Italia (3 vittorie rossoblù, un pareggio e una vittoria viola con 7 reti del Genoa e 5 della Fiorentina).

L’ultimo confronto a Marassi è datato 19 agosto 2023 (1a giornata): il Genoa torna in A dopo solo un anno ma l’esordio è pesante: 1-4 finale. L’ultima vittoria del Grifone risale al settembre 2019 (2a giornata) 2-1.