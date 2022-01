La Juventus torna all’assalto di Dusan Vlahovic già per gennaio. Lo scrive Gazzetta.it, sostenendo come i bianconeri vogliamo arrivare ai 70 milioni di euro chiesti da Commisso offrendone 35 più Dejan Kulusevski, valutato altrettanto, come contropartita tecnica. Lo svedese, si legge, piace al tecnico viola Italiano.