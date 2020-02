Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini si è così espresso in merito al VAR: "In generale, non solo a sfavore dell'Atalanta, sono stati troppi gli errori arbitrali, fino a determinare dei dubbi sull'utilizzo del VAR. Per me è un fallimento: il suo obiettivo di fare giustizia sugli episodi eclatanti ha avuto l'effetto contrario, cioè creare più dubbi".