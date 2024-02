GASPERINI, Temo Milan, Sporting, ma anche Juve e Viola

FirenzeViola.it

"In questo momento il Milan. Ci sono anche Sporting, Juventus e Fiorentina, è un calendario dove non possiamo spendere energie su quelle che saranno le partite. Noi avremo sempre un vantaggio, se va bene siamo contenti per la partita successiva, se non va bene non avremo tempo nemmeno di disperarci.

Il Milan in alcuni ruoli ha delle eccellenze, come sulla corsia sinistra, ma questo non toglie nulla agli altri. Il Milan è una squadra di altissimo livello: tutto parte ovviamente dalla fase di contenimento per poter cercare di attaccare". Così Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, nella sua conferenza stampa di oggi ha risposto a una domanda sulle squadre che teme di più verso il finale di stagione, menzionando anche la Fiorentina.