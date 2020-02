GALLI, Vlahovic è alla Immobile. Mentre Cutrone...

L'opinionista ed ex viola Giovanni Galli ha commentato così la vittoria della Fiorentina sulla Sampdoria: "I calciatori sembrano i parenti piuù forti di quelli visti con Montella. Il calendario aveva messo di fronte partite non facili e ci sta di perderne qualcuna. Duncan farà comodo. Vlahovic non è un attaccante da area di rigore, è alla Immobile. Cutrone è il contrario perché gioca in area di rigore. Non è proprio il calciatore adatto di caratteristiche al gioco della Fiorentina.