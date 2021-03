GALDERISI, Vlahovic? Quando segni è tutto più facile

L'allenatore Giuseppe Galderisi ha parlato di alcuni temi legati alla Fiorentina, partendo da Dusan Vlahovic: "Quando un attaccante comincia a far gol le cose gli diventano tutte più semplici. Il terzo a Benevento è stato straordinario, fa capire che le qualità le ha: ora che è anche più convinto la Fiorentina non potrà che trarne beneficio".

Prandelli come le sembra stia lavorando?

"Nelle difficoltà qualcuno ha messo in discussione il suo operato, perché gli allenatori vengono giudicati per prima cosa sulla base dei risultati: lui sta cercando di mettere in campo le sue idee più propositive, come ha sempre fatto per le sue squadre".