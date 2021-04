GALDERISI, Viola si guardino negli occhi per aiutarsi

L'ex giocatore del Verona (oggi allenatore) Giuseppe Galderisi ha parlato di Fiorentina: "Le qualità di Iachini si conoscono bene, se lo scegli lo porti avanti, altrimenti i giocatori lo percepiscono, poi il tentativo di Prandelli non ha dato quello che ci si aspettava. Il calcio di Iachini è sostanziale, di lotta ma quando le stagioni nascono male c'è da stare attenti. Rosa allestita per altro? E' da un po' che chi allena la Fiorentina ha capito che volevi arrivare in zona Europa e invece ti trovi a lottare in zone difficili e pensi sempre di uscire ma non riesci a dare continuità e quando anche giochi bene perdi magari per un episodio. Bisogna essere bravi a guardarsi negli occhi, seguire l'allenatore e tirare fuori la spavalderia per tirarsi fuori insieme ai compagni.