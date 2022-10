GALBIATI, Jovic lo vedo come esterno o 2ª punta

Roberto Galbiati, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato così della situazione attuale in casa viola: "Mister Italiano deve fare qualche cambiamento, e non sto parlando di modulo ma nell'imporre il proprio gioco. Bisogna anche decifrare chi comprare in attacco. Negli ultimi anni la Fiorentina ha indovinato solo un attaccante: Dusan Vlahovic. Jovic al Real ha giocato o come seconda punta o come esterno, credo che il suo ruolo naturale sia quello".