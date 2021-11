G.S./2, 8 giocatori squalificati. Multa a Mou e 4 club

Due giornate di stop per il centrocampista della Sampdoria Adrien Silva "per avere al 22° del secondo tempo, in seguito ad una decisione arbitrale, rivolto platealmente al Direttore di gara un'espressione ingiuriosa": è questa la sanzione più dura del giudice sportivo per quanto riguarda i giocatori. Un turno di stop invece per Martin Caceres del Cagliari (con ammenda), Theo Hernandez del Milan, Kalidou Koulibaly del Napoli, Kastanos della Salernitana, Maxime Lopez del Sassuolo, Tommaso Pobega del Torino e Petar Stojanovic dell'Empoli. Multa di 10mila euro per il tecnico della Roma, Mourinho, per aver assunto un atteggiamento ironico e proferito parole irrispettose nei confronti dell'arbitro a fine gara all'ingresso negli spogliatoi. Oltre alla chiusura della Curva Sud per i cori ad Ibra e Kessie (pena sospesa se per un anno non si rende protagonista di altri comportamenti simili), altre società sono state multate. In particolare l'Atalanta ha avuto una multa di 25mila euro per il lancio ripetuto di oggetti, uno dei quali ha colpito il portiere avversario. Pena attenuata dalla collaborazione della società per individuare i responsabili. Multe di 5mila, 4mila e 3mila rispettivamente per Bologna (lancio di oggetti), Salernitana (per lancio di due accendini) e Juve (per un petardo).