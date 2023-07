FULLKRUG, Rinnovo? È un processo, non so come finirà

Obiettivo della Fiorentina, Niclas Füllkrug ha giocato ieri pomeriggio un'amichevole precampionato col Werder Brema e a margine di essa ha risposto alle domande dei giornalisti circa il suo futuro. Circa la trattativa per il rinnovo: "Ci sono stati giorni in cui eravamo più vicini e poi giorni in cui eravamo più distanti. Ci sono molte speculazioni in questi giorni. È tutto un processo, non so dove porterà alla fine.

Ho ancora un contratto qui (fino al 2025, ndr) quindi non ho bisogno di una scadenza specifica. Sono tranquillo, il Werder è un club che significa molto per me ed è una buona opzione" ha evidenziato il giocatore, al quale è stato proposto anche il rinnovo di contratto con gli anseatici.