FREY, Ribery lavora tutto il giorno e fa differenza in A

Intervenuto al canale francese Telefoot, l'ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey ha parlato di Franck Ribery: "Ci sentiamo tutti i giorni con Franck. Ci eravamo incontrati in Nazionale e poi ci eravamo un po' persi di vista, ma c'era sempre rispetto tra di noi. Franck è straordinario e in Francia secondo me non gli viene riconosciuto il vero valore. È un grandissimo giocatore, è veramente generoso e a 38 anni alla Fiorentina, una squadra in ricostruzione, fa ancora la differenza. Passa tutti i giorni tutto il giorno a prepararsi. Ha avuto qualche problema fisico, ma alla sua età riesce a fare la differenza in Serie A. Non è poco. Quando lo sento mi parla di tutto: dei momenti belli e dei momenti brutti con la Fiorentina. Poi dopo la carriera che ha fatto si è voluto rimettere in gioco: dovrebbe essere un esempio per tutti i giovani".