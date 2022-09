FRANCHI, Tifoso con sciarpa Liverpool: "Ecco perché"

Ha fatto scalpore la presenza di un tifoso della Fiorentina sabato scorso con indosso una maglietta del Liverpool al Franchi per la sfida contro la Juventus. La Nazione ha raggiunto la suddetta persona, che ha voluto chiarire la propria posizione: "Né premeditazione né provocazione. Non mi sono alzato al mattino per andare a inneggiare contro quei morti. Avete sentito cosa hanno cantato i tifosi bianconeri, bene che li abbiano filmati. E allora mi sono avvicinato al settore e ho esposto bene la sciarpa. Ho solo risposto ai cori offensivi, poi ho anche spiegato la storia delle 39 morti a mio figlio. Lui colleziona magliette, ne ha 50... Anche di Ronaldo alla Juve e del Pisa. E poi sabato c'era anche Everton-Liverpool, il derby. Dopo pochi minuti comunque si sono avvicinati due steward, mi hanno detto di smetterla o sarebbero potuti arrivare provvedimenti".