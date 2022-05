FRANCHI, Striscione Viking: tre daspo. E con l'Inter...

Dopo lo striscione firmato Viking posizionato il 30 gennaio 2022 nei pressi della Curva Fiesole, subito dopo il passaggio di Dusan Vlahovic alla Juventus, oggi sono arrivati ufficialmente il Daspo per i 3 tifosi che, secondo quanto riportato dalla Squadra Tifoseria della DIGOS, sarebbero partiti in macchina da Milano alle prime luci della mattina, per poi rientrare in città subito dopo aver posizionato gli striscioni. La Polizia Stradale di Firenze si è messa subito all'opera per cercare di identificare i colpevoli. Come riportato da gonews.it, si tratta di 3 uomini, di rispettivamente 37, 30 e 53 anni. Il primo è stato identificato quasi subito, ed è stato multato per una cifra che varia tra i 154 e 1032 euro, oltre ad un Daspo per un anno per aver violato il divieto di striscioni incitanti alla violenza. Anche per il secondo il Daspo è di solo un anno, mentre per l'ultimo sono addirittura 3 anni.

Oggi sono arrivate sanzioni anche per i tifosi interisti a causa degli scontri avvenuti in Piazza Alberti il 21 Settembre 2021, dove i tifosi sanzionati sono addirittura 20, di età compresa tra 17 e 52 anni. La polizia ha dovuto fermare molti veicoli con a bordo ultrà nerazzurri in zona Viale Cialdini, e 18 di essi sono stati immediatamente denunciati per il possesso di fumogeni e per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere in occasione di manifestazioni sportive.